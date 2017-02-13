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Deaş'ın Tünelleri, Bombalı Aracı Böyle Görüntülendi!
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deaş'ın tünelleri, bombalı aracı böyle görüntülendi!

DEAŞ'IN TÜNELLERİ, BOMBALI ARACI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye nazaran, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Tarih : 13 Şubat 2017, 14:08
Puan Ver : Deaş'ın Tünelleri, Bombalı Aracı Böyle Görüntülendi!(7/10)4


Askeri kaynaklardan alınan bilgiye nazaran, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ilişik hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişik savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı.



15 YIL ÖNCE ARAZİLERE SU TAŞIMAK İÇİN YAPILMIŞ



Fırat Nehri'nin suyunu ziraat arazilerine taşımak için ortalama 15 yıl ilkin oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar görmüş olduğu kaydedildi.



ÖSO üyeleri ele geçirilen DEAŞ tünelleri ve DEAŞ'a ilişik zırh kaplanmış bombalı aracın görüntüsünü paylaştı.



 



kaynak:teknolizce








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