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DEAŞ'IN SON KORKUNÇ TAKTİĞİ!


DEAŞ'IN SON KORKUNÇ TAKTİĞİ!
Tarih : 27 Şubat 2017, 12:52
Puan Ver : Deaş'ın Son Korkunç Taktiği!(10/10)11


Musul'un batısındaki mahallelerde köşeye sıkışan terör örgütü DEAŞ, cephede göğüs göğüse çarpışmak yerine yeni taktikler geliştiriyor. Irak askerleri, terör örgütü DEAŞ'ın yavru köpeklerin üzerine bomba sistemi bağlayarak kenilerine gönderdiklerini keşfetti.



Düzeneklerden birini köpeğin üzerinden çıkarmaya çalışan ordu birlikleri, yavru köpeğin hayatını kurtardı. Her gün mevzi kaybeden DEAŞ'ın bu korkunç yöntemi, umutsuz bir çırpınış olarak görülüyor.



Terör örgütünün son dönemlerde sahaya sürdüğü bir başka taktik ise, insansız hava araçlarına yüklediği roketler ve bombaları askeri araçlar veya binaların üstünde patlatmak. DEAŞ yanlısı sosyal medya hesaplarından, çok sayıda söz konusu taktikle yapılan saldırıların görüntüleri yayınlandı.



 



kaynak:samsunhaber

 








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