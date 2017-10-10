DEAŞ'IN KAÇIRDIĞI ASKERİN AİLESİNE 25 AY SONRA KARA HABER ULAŞTI: ŞEHİT OLDU
Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan er Safter Taş'ın ailesine, 25 aydır bilgi alamadıkları Genelkurmay'dan "oğlunuz şehit oldu" haberi geldi.
Kilis'in Suriye sınırında çıkan çatışmanın ardından terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından kaçırılan ve 25 aydır haber alınamayan er Safter Taş'ın ailesine oğullarının şehit olduğu haberi ulaştı.
"ÇOCUĞUNUZ ŞEHİT OLMUŞTUR"
Suriye sınırında çıkan çatışmanın ardından terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan er Safter Taş'a şehitlik ünvanı verildi. Iğdır'ın Aralık ilçesi Aşağı Eratan köyünde yaşayan Taş ailesi, yetkililerin kendilerini ziyaret ettiğini belirtti. Oğluna şehitlik ünvanı verildiğini belirten baba Aydın Taş, "Cumartesi günü garnizon komutanı, Aralık İlçe Kaymakamımız ve Aralık İlçe Jandarma Bölük Komutanımız buraya geldiler. Çocuğumuzun şehitlik mertebesine ulaştığı haberini verdiler. Başınız sağ olsun, çocuğunuz şehit olmuştur, vatan sağ olsun dediler" dedi."4 TANE OĞLUM VAR, BU VATANA FEDA OLSUN"
"Bu devlet için gerekiyorsa biz de can vermeye hazır durumdayız" diyen baba Taş, "4 tane oğlum daha var, bu vatana feda etmekten hiçbir zaman çekinmiyorum. 25 ay 18 gündür haber alamıyorduk. 2 gün önce, Cumartesi günü oğlumun şehit olduğu haberini bize verdiler" şeklinde konuştu."MAHKEMEYE GEREK KALMADI"
Gaiplik davası açtığını ve mahkemeye gerek kalmadığını belirten baba Taş, "Bugün mahkeme sonucu açıklanacaktı ama mahkemeye gerek kalmadı. Cumartesi günü zaten şehitlik haberini verdiler. Iğdır Valimiz, Aralık İlçe Kaymakamımız, Garnizon ve Alay Komutanımız bugün buradaydılar. Cenaze namazı kılındı, taziyede bulunup başsağlığı dileyerek gittiler" ifadelerini kullandı.Anne Senem Taş ise, oğlunun şehitlik mertebesine ulaştığını belirterek, "Evet doğrudur oğluma şehitlik ünvanı verildi. Vatan sağ olsun" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbullular Dikkat! Bugün Birçok Noktada Yollar Trafiğe Kapatılıyor
- Davetlilerin 40 Metrelik Düğün Takısı, Yeni Evlenen Çifti Şaşkına Çevirdi
- 120 Bin Şiddet Mağduru Kadını Korumak İçin Sadece 30 E-Kelepçe Tahsis Edildi
- Erdoğan, Havalimanındaki Basın Toplantısını İptal Edip Ukrayna'ya Uçtu
- Milli Marş Okunurken Sporcular Diz Çökünce Abd Başkan Yardımcısı Stadyumu Terk Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Genç Yusuf'tan Samimi Açıklamalar: Artık Sıra Bize Geldi!
- Oğuzhan'dan Yabancı Göndermesi: 10 Kat Fazla Çalışmalıyız
- Psg'nin Brezilyalı Yıldızı Neymar, Küçükken Alex'e Hayran Olduğunu Söyledi
- A Milli Takım Finlandiya'yla 2-2 Berabere Kaldı
- Stat İçin Beşiktaş'a Teşekkür Eden Bakan Bak'a Erdoğan'dan Fırça: Bizim Paralarımızla Yapıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
- Abd Büyükelçisi Vize Krizine Açıklık Getirdi: Çalışanımızı Tutukladığınız İçin!
- Mısır'da 2012'de Kaldırılan Dgm'ler, Yeniden Göreve Başladı!
- Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar