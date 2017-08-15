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DEAŞ'IN AVRUPA CANİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI


DEAŞ'ın Avrupa Canisi İstanbul'da Yakalandı
Tarih : 15 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Deaş'ın Avrupa Canisi İstanbul'da Yakalandı(8/10)4

İstanbul Emniyeti önceki gün DEAŞ'lı canlı bombanın polisi şehit etmesiyle sarsıldı. Oysa aynı saatlerde emniyet farklı ve çok gizli bir DEAŞ operasyonuna imza atıyordu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında eşi ve bir çocuğuyla Suriye'ye giderek DEAŞ'a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.'nın sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirledi.

HER ADIMI TAKİP EDİLDİ

Eşi ve çocuğunu Belçika'ya gönderen Mehdi A.'nın İstanbul'da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.'yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih'e kadar takip edildi.

HÜCRE EVLERİNE GİTMEMİŞ

Dikkatli davranan Mehdi A.'nın yakalamaması için hiçbir DEAŞ hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih'teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine, Mehdi A. kıskıvrak yakaladı.

FRANSIZ TERÖRİSTLERDEN SORUMLU

Mehdi A.'nın, DEAŞ'ın Fransızca konuşan militanlarından sorumlu olarak görev yaptığı öğrenildi. 2014 yılından beri Belçika ve Interpol tarafından aranan Mehdi A.'nın, Avrupa'da DEAŞ'ın düzenlediği kanlı eylemlerde bağlantılı olduğu belirlendi. Mehdi A.'nın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika'ya iade edileceği öğrenildi. (Kaynak: Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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