Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

deaş'ın afganistan lideri öldürüldü

DEAŞ'IN AFGANİSTAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:19
Puan Ver : Deaş'ın Afganistan Lideri Öldürüldü(6/10)7


Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.



Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.



Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce teröristin öldürüldüğü ifade edildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Deaş  In  Afganistan  Lideri  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER