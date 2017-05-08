DEAŞ'IN AFGANİSTAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.
Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce teröristin öldürüldüğü ifade edildi.
kaynak:habertürk
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