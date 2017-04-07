

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 01.00 sıralarında konvoy halinde çıkan polis ekipleri başta Gaziosmanpaşa, Avcılar, Maltepe, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.







Operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle, 99. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2 katındaki daireye baskın yapan polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Aramalarda 1 kadın 3 kişi gözaltına alındı.







kaynak:milliyet