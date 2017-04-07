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DEAŞ'A YÖNELİK BÜYÜK OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI...


DEAŞ'A YÖNELİK BÜYÜK OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI...
Tarih : 07 Nisan 2017, 09:02
Puan Ver : Deaş'a Yönelik Büyük Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı...(8/10)8


Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 01.00 sıralarında konvoy halinde çıkan polis ekipleri başta Gaziosmanpaşa, Avcılar, Maltepe, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.



Operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle, 99. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2 katındaki daireye baskın yapan polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Aramalarda 1 kadın 3 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:milliyet








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