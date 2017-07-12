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DEAŞ'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı

DEAŞ'A YÖNELİK 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON! 233 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 233 şahıs gözaltına alındı, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı(7/10)3

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 233 şahıs gözaltına alındı. Konya Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu bir şahsın yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunan şahısların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesi neticesinde çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

ÜLKE GENELİNDEKİ OPERASYONLARDA 25 YABANCI ŞAHIS GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon düzenlenen binada yapılan aramada ve örgüt mensuplarının üzerinden; 5 adet AK-47 (kalaşnikof) uzun namlulu tüfek, bir adet tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı şahıs haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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