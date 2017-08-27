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DEAŞ'A BÜYÜK DARBE! TELAFER TAMAMEN DÜŞTÜ


DEAŞ'a Büyük Darbe! Telafer Tamamen Düştü
Tarih : 27 Ağustos 2017, 13:40
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Irak Ordusu'nun 20 Ağustos'ta başlattığı Telafer operasyonu sonuçlandı. Irak Ordusu kente merkezine girdi. DEAŞ, şehirden tamamen temizlendi.

TELAFER KALESİ'NDE IRAK BAYRAĞI DALGANIYOR

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütünden kurtarma operasyonu kapsamında kenti örgütten geri aldığı ve kaleye Irak bayrağı asıldığı bildirildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.

20 AĞUSTOS'TA OPERASYON BAŞLATIŞMIŞTI

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

DEAŞ'tan alınan Telafer'den ilk görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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