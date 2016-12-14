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deaş'a ait silah depoları imha edildi

DEAŞ'A AİT SİLAH DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında savunma mevzileri ve silah depolarının da bulunduğu 84 hedef imha edildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:12
Puan Ver : Deaş'a Ait Silah Depoları İmha Edildi(7/10)9


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a ait, aralarında savunma mevzileri ve silah depolarının da bulunduğu 84 hedef imha edildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 113. gününde çıkan çatışmalarda bir DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü DEAŞ'a ait, aralarında savunma ve silah mevzileri ile komuta kontrol tesislerinin bulunduğu 74 hedef imha edildi.



 



kaynak:yenişafak








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