

Fırat Kalkanı Harekatı son dakika gelişmesi... Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatında, El Bab ve Zarzur bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 39 hedef imha edildi. İnsansız Hava Aracı tarafından Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 DEAŞ mensubu ise etkisiz hale getirildi.







Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatında, El Bab ve Zarzur bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 39 hedef imha edildi. İnsansız Hava Aracı tarafından Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 DEAŞ mensubu ise etkisiz hale getirildi.







kaynak:sabah