

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 75'inci gününde Shudud ve Numan bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen 7 hava harekatı sonucunda 24 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 75'inci gününde, Mare sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından ileri harekata devamla, Aktarin güneydoğusunda yer alan Shudud meskun mahallerinde kontrolün sağlandığı bildirildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, 1 muhalifin şehit olduğu, 8 muhalifin ise yaralandığı belirtilerek, harekata destek sağlayan Türk askerlerinde zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.



Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 173 meskun mahalde (yaklaşık bin 370 kilometre kare) kontrol sağlandığı ifade edilerek, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 30 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak teröristlerin baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı vurgulandı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekatının icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçakların görevlendirildiği ifade edildi.