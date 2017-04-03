DEAŞ TEHDİT ETMİŞ! SADECE BİRKAÇ HAFTA ÖNCE YAYINLANAN AFİŞ!
Rusya'da St Petersburg'da iki ayrı metro istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin iki hafta önce yayınlanan bir afişte DEAŞ'ın tehdit ettiği görülüyor.
"Rusya'yı yakacağız" yazılı afişin üzerine bugün meydana gelen patlamada DEAŞ'ın parmağı olduğu iddia ediliyor. Rusya'da St Petersburg'da meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 10 kişi öldüğü en az 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.
kaynak:sabah
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