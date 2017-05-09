'DEAŞ, SURİYE'DE RUS İSTİHBARATÇIYI ÖLDÜRDÜ' İDDİASI
Suriye'de bir Rus istihbarat yetkilisinin DEAŞ tarafından kafası kesilerek öldürüldüğü iddia edilen görüntüler yayınlandı
Terör örgütü DEAŞ'ın bir video yayınlayarak, Suriye'de Rus istihbarat yetkilisi olduğu iddia edilen bir kişinin kafasını keserek öldürdüğü öne sürüldü.
Reuters'ın SITE'tan aktardığına göre 12 dakika süren ve Rusça yayınlanan video, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zaferinin kutlandığı Zafer Günü'nde paylaşıldı.
Habere göre videoda öldürülen kişi yaptığı konuşmada, Rus ajanlara teslim olması gerektiğini söylüyor.
Görüntülerde dış sesin, Rus olduğu iddia edilen kişinin yakalandığında 'devletinin kendisini terk etmeyeceğini sandığı'nı söylediği, ardından sakallı bir adamın, söz konusu kişiyi kafasını keserek öldürdüğü aktarıldı.
Videonun geçerliliğinin ve görüntülerdeki kişinin kimliğinin henüz doğrulanmadığı kaydedildi. Videonun ne zaman çekildiği de bilinmiyor.
kaynak:habertürk
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