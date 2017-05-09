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deaş, rus ajanının kafasını kesti

DEAŞ, RUS AJANININ KAFASINI KESTİ

Reuters haber ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yakaladığı bir Rus istihbarat yetkilisini infaz ederken çekilmiş görüntülerin bulunduğu bir video yayınladığını duyurdu.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 12:16
Puan Ver : Deaş, Rus Ajanının Kafasını Kesti(5/10)3


Reuters, Rusya Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın yayınladığı kafa kesme görüntülerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadığını yazdı. 12 dakikalık videoda siyah giyinmiş bir DEAŞ militanının Rusça konuştuğu görülüyor. Görüntülerin yayınlanması, Rusya'nın 1945'te Nazi Almanyası'na karşı zaferini kutladığı 9 Mayıs'a denk getirilmesinin bir mesaj anlamı taşıdığı belirtiliyor. 



Videoda konuşan siyah giyimli şahıs, Rus görevliyi kastederek, "Bu aptal kendi devletinin yakalanması durumunda onu terk etmeyeceği vaatlerini inandı" ifadesini kullanıyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Deaş  Rus  Ajanının  Kafasını  Kesti    haber

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