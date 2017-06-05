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deaş, londra'daki terör saldırısını üstlendi

DEAŞ, LONDRA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI ÜSTLENDİ

Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı'nda meydana gelen terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Tarih : 05 Haziran 2017, 15:39
Puan Ver : Deaş, Londra'daki Terör Saldırısını Üstlendi(6/10)3


Reuters'ın haberine göre Londra'da cumartesi günü gerçekleşen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı'nda Cumartesi günü yerel saatle 22.00 civarında gerçekleşen saldırıda köprü üzerinde yayaları ezen bir minibüs, daha sonra köprünün güney ucundaki Borough Pazarı'na yönelmiş, burada araçtan inen 3 saldırgan çevredekileri bıçaklamıştı.



 



kaynak:habertürk








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