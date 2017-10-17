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DEAŞ, KERKÜK'E SALDIRDI


DEAŞ, Kerkük'e Saldırdı
Tarih : 17 Ekim 2017, 01:20
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DEAŞ, sabah saatlerinde Bağdat yönetimi tarafından IKBY'den geri alınan Kerkük'e doğru saldırıya geçti.

Militanlar, Kerkük'ün 35 kilometre batısındaki Dibıs ilçesine bağlı Meleh ve Tüveylee köyüne silahlı saldırı düzenledi.

BÖLGEYE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

DEAŞ'li teröristler, Kerkük'te cereyan eden olayları ve boşluğu fırsat görerek Dibıs'e bağlı Meleh ve Tüvelee köylerine silahlı saldırı düzenledi.

Bölgedeki yerel kaynaklara göre saldırıyı önlemek için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yine yerel kaynaklar, Dibıs ilçesinden vatandaşların kaçmaya başladığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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