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deaş ile ilgili çarpıcı rapor! gelirleri yüzde 80 azaldı

DEAŞ İLE İLGİLİ ÇARPICI RAPOR! GELİRLERİ YÜZDE 80 AZALDI

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ebu Bekir el-Bağdadi'nin 'hilafet' ettiği günden bu yana gelirlerinin yüzde 80 oranında azaldığı açıklandı.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:07
Puan Ver : Deaş İle İlgili Çarpıcı Rapor! Gelirleri Yüzde 80 Azaldı(5/10)5


Dünyanın belli başlı endüstrileri için kritik bilgi, analiz ve çözümler sunan İngiliz şirketi IHS Markit´in son hazırladığı rapora göre terör örgütü DEAŞ gelirlerinde yüzde 80 oranında düşüşün yanısıra, Irak ve Suriye´de kontrolü altındaki toprakların da yüzde 60´ını kaybetmiş bulunuyor.



Terör örgütününün 2015 yılı Ocak ayında kontrolü altındaki toprakların büyüklüğü 90,800 metre kare iken, bu alan Haziran 2017 de 36,200 metre kareye gerilemiş bulunuyor.



Raporu değerlendiren IHS Markit´in Ortadoğu analistlerinden Columb Strack "DEAŞ'ın yükselişi ve düşüşü hızlı enflasyon ve bunu takip eden sürekli gerileme gibi karakterize edilebilir. `Hilafet´ in ilan edilmesinden üç yıl sonra grubun yönetim projesinin başarısız olduğu açıktır" değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:ahaber








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