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DEAŞ HEDEFLERİ VURULDU: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


DEAŞ HEDEFLERİ VURULDU: 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:45
Puan Ver : Deaş Hedefleri Vuruldu: 45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)6


Askeri kaynaklar, terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik TSK'ya ait Fırtına obüsleri ve ÇNRA Bataryaları ile yapılan topçu atışları ve koaliysyon güçleri tarafından icra edilen hava harekatı sonucu 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 DEAŞ savunma mevzii ve 1 havan silahının imha edildiğini açıkladı.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, keşif gözetleme vasıtaları ile 13 Mayıs 2016 tarihinde (gündüz ve gece) Halep kuzeyinde atış hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen DEAŞ TÖ hedeflerine, TSK'ya ait Fırtına obüsleri ÇNRA Bataryaları ile yapılan topçu atışları ve Koalisyon güçleri tarafından icra edilen hava harekâtı sonucunda Dudiyan, Cakka, Cariz, Baragidah, Kafrah, Kara Köprü ve Yahmul bölgelerinde, toplam 45 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, beş DEAŞ savunma mevzii ve bir havan silahı imha edildi.



Muhaliflerin devam eden saldırılarında, DEAŞ terör örgütü kontrolündeki Yahmul ve Cariz bölgelerinin muhaliflerce ele geçirildiği kaydedildi.








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