

Ayrıca Koalisyon uçakları tarafından Tughali bölgesine bir hava harekâtı icra edildiği bildirildi.







TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2016 tarihinde, Suriye kuzeyinden Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait üzerinde Katyuşa roketleri bulunan araç, bina ve havan mevziilerinden oluşan üç hedefe, sınırda konuşlu bulunan FIırtına obüsleri ile atış yapıldı.







Ayrıca Koalisyon uçakları tarafından Tughali bölgesine bir hava harekâtı icra edildi. Yapılan atışlar ve hava harekâtı neticesinde; ilk tespitlere göre beş DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Üzerinde Katyuşa roketlerinin bulunduğu bir araç, DEAŞ terör örgütüne ait tahkim edilmiş iki bina ve iki havan mevzii imha edildi.







Ayrıca DEAŞ terör örgütü kontrolünde bulunan Kafrah güneyinde bulunan Hamzat yerleşim yeri muhaliflerin gün içerisinde yaptıkları saldırılar neticesinde muhaliflerce ele geçirildi.