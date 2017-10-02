DEAŞ, 4 AY ÖNCE LAS VEGAS SALDIRISININ SİNYALİNİ VERMİŞ
HABERLER.com / Las Vegas polisi, müzik festivaline düzenlenen saldırıda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Las Vegas dehşeti yaşarken henüz olayı kimin yaptığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Olayın bir terör saldırısı mı, yoksa kişisel bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor. Ancak 4 ay önce yayınlanan bir video, akıllara DEAŞ'ı getirdi.
DEAŞ VİDEOSUNDA LAS VEGAS GÖRÜNTÜLERİ
DEAŞ mayıs ayında "yalnız kurt saldırısı" isimli bir propaganda videosu yayınlamıştı. Las Vegas görüntülerinin yer aldığı videoda "Bıçaklarınızla, silahlarınızla ve araçlarınızla saldırın" diyerek terörist saldırıların sinyali verilmişti. 44 dakikalık videoda Vegas'a saldırı planlandığı ile ilgili propaganda yapılmıştı.
"SAVAŞA HAZIRIZ" MESAJI
Videoda DEAŞ'lı teröristin Amerika, Avrupa ve Rusya'ya tehdit cümleleri kurduğu, onlarla savaşa hazır olduklarını belirttiği görülüyor. Bu cümleler sarf edilirken ise Las Vegas sokaklarından da görüntüler sergileniyor. Video, "Şu sözleri sakın unutmayın: Kafir ile katili asla cehennem ateşinde karşılaşmazlar" cümleleriyle sona eriyor.
Bugün meydana gelen Vegas saldırısının bu videoyla ilgisi olup olmadığı henüz netlik kazanmasa da kafalarda soru işareti bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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