DEAD RİSİNG 4'DEN SEVİNDİREN HABERLER!
Dead Rising 4, Aralık ayının ilk haftasında raflarda ve dijital satış noktalarında piyasaya sürülecek. Yapım, uygun sistem gereksinimlerinin yanı sıra; Xbox One'da da pek çok sürpriz sunacak.
Dead Rising 4, Aralık ayının ilk haftasında raflarda ve dijital satış noktalarında piyasaya sürülecek. Yapım, uygun sistem gereksinimlerinin yanı sıra; Xbox One'da da pek çok sürpriz sunacak.
Bizce zombi temalı oyunlar ikiye ayrılıyor: Orijinal Resident Evil üçlemesi, State of Decay ve Dying Light gibi saf gerilim unsurları ile bezenmiş hayatta kalma oyunları ve Dead Rising, dördüncü halkadan itibaren Resident Evil gibi, zombileri parçala türü oyunlar. İkinci nesil oyunların ciddi şekilde Sam Raimi'nin Evil Dead serisinden ilham aldığını söyleyebiliriz.
Öncelikle şunu belirtmemiz şart: Dead Rising 4, basit bir konsol port uyarlaması değil. Aksine PC sahiplerine çok özel sürprizler sunuyor. Oyunun 144 hz‘lik monitörlere destek verdiğini ve 4K HD Ultra seçeneğine destek verdiğini söylerken çok ciddiyiz. Yapımcı ekim PC için kayda değer bir çalışma yürütmüş. Pek çok port oyundaki optimizasyon sorunları, yapımda bulunmayacak. Xbox One da sahipsiz değil. Konsol versiyonu için pek çok ek paket ve bonus içerik bulunacak.
Daha da ilginci artık kesinleşen PC Sistem gereksinimleri… Yapımın başlangıç gereksinimleri neredeyse her keseye hitap ediyor.
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz veya AMD Athlon X2 2.8 Ghz or better
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 550TI/ AMD 6770
DirectX: Version 11
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, 10
İşlemci: Intel® Core i5 veya AMD dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 or better / AMD 7790 or better
DirectX: Version 11
Doctor Strange'dan Harika Başlangıç!
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar