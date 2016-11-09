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dead rising 4'den sevindiren haberler!

DEAD RİSİNG 4'DEN SEVİNDİREN HABERLER!

Dead Rising 4, Aralık ayının ilk haftasında raflarda ve dijital satış noktalarında piyasaya sürülecek. Yapım, uygun sistem gereksinimlerinin yanı sıra; Xbox One'da da pek çok sürpriz sunacak.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:40
Puan Ver : Dead Rising 4'den Sevindiren Haberler!(7/10)4


Dead Rising 4, Aralık ayının ilk haftasında raflarda ve dijital satış noktalarında piyasaya sürülecek. Yapım, uygun sistem gereksinimlerinin yanı sıra; Xbox One'da da pek çok sürpriz sunacak.



Bizce zombi temalı oyunlar ikiye ayrılıyor: Orijinal Resident Evil üçlemesi, State of Decay ve Dying Light gibi saf gerilim unsurları ile bezenmiş hayatta kalma oyunları ve Dead Rising, dördüncü halkadan itibaren Resident Evil gibi, zombileri parçala türü oyunlar. İkinci nesil oyunların ciddi şekilde Sam Raimi'nin Evil Dead serisinden ilham aldığını söyleyebiliriz.



Öncelikle şunu belirtmemiz şart: Dead Rising 4, basit bir konsol port uyarlaması değil. Aksine PC sahiplerine çok özel sürprizler sunuyor. Oyunun  144 hz‘lik monitörlere destek verdiğini ve 4K HD Ultra seçeneğine destek verdiğini söylerken çok ciddiyiz. Yapımcı ekim PC için kayda değer bir çalışma yürütmüş. Pek çok port oyundaki optimizasyon sorunları, yapımda bulunmayacak. Xbox One da sahipsiz değil. Konsol versiyonu için pek çok ek paket ve bonus içerik bulunacak.



Daha da ilginci artık kesinleşen PC Sistem gereksinimleri… Yapımın başlangıç gereksinimleri neredeyse her keseye hitap ediyor.





  • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10





  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz veya AMD Athlon X2 2.8 Ghz or better





  • Bellek: 2 GB RAM





  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 550TI/ AMD 6770





  • DirectX: Version 11





Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:





  • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, 10





  • İşlemci: Intel® Core i5 veya AMD dengi





  • Bellek: 8 GB RAM





  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 or better / AMD 7790 or better





  • DirectX: Version 11





Doctor Strange'dan Harika Başlangıç!








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