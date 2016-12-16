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dead rising 4 the last guardian'ı geçti

DEAD RİSİNG 4 THE LAST GUARDİAN'I GEÇTİ

2016 yılının sonuna yaklaşmamız ile birlikte birçok liste daha ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan liste ise Birleşik Krallık üzerinde en çok satan oyunlara dair. Peki en çok satan oyun hangisi oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:59
Puan Ver : Dead Rising 4 The Last Guardian'ı Geçti(5/10)2


2016 yılının sonuna yaklaşmamız ile birlikte birçok liste daha ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan liste ise Birleşik Krallık üzerinde en çok satan oyunlara dair. Peki en çok satan oyun hangisi oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Oyunlar şüphesiz hayatımızda önemli yer edinmekte. Çeşitli ülkelerde ortaya çıkan satış rakamlarına baktığımızda bazı rakamlar bunu kanıtlar cinsten. Chart-Track'ın bugün paylaştığı veriler sayesinde geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'ta en çok satan oyunlara ait. Liste her ne kadar normal görülse de listeyi sürpriz kılan iki etken var.



Dead Rising 4 Büyük Başarı Elde Etti



İlki her ne kadar satış rakamlarının az olduğu söylense de listede birinci gelmeyi başaran CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE'nin birinci gelmesine yönelik. Çıkışından itibaren büyük bir polemik konusu başlatan oyun görünüşe bakılırsa pekte sevilmedi gibi gözükmüyor. İkincisi ise ilk haftadan The Last Guardian'ı gerisinde bırakan Dead Rising 4'e ait. The Last Guardian çıkışı itibariyle büyük ilgi görmüş, oyun gündemine bomba gibi düşmüştü. Fakat satış durumlarına bakıldığında oyunun pek iç açıcı bir satış rakamı sunduğu söylenemez. Her ne kadar durum böyle olsa da firmanın diğer iki oyunu olan ICO ve Shadow of Colossus'tan daha net bir başarı elde ettiğini görebiliyoruz. Tam listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.



1- CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE

2- FIFA 17

3- BATTLEFIELD 1

4- FINAL FANTASY XV

5- DEAD RISING 4

6- WATCH DOGS 2

7- THE LAST GUARDIAN

8- POKEMON SUN

9- THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED.

10- POKEMON MOON



Kasım Ayında En Çok Satan Playstation Oyunlar








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