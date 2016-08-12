Sumo Digital tarafından geliştirilip, Deep Silver tarafından piyasaya sürülen ilk Dead Island, hayatta kalma-aksiyon türüne inanılmaz yenilikler kattı. Uzun süredir, yapımcı genişleme ve DLC paketleri ile idare ediyordu. Ne var ki bu çok yakın zamanda değişecek.



Sumo Digital tarafından geliştirilip, Deep Silver tarafından piyasaya sürülen ilk Dead Island, hayatta kalma-aksiyon türüne inanılmaz yenilikler kattı. Uzun süredir, yapımcı genişleme ve DLC paketleri ile idare ediyordu. Ne var ki bu çok yakın zamanda değişecek.



Resident Evil'in büyük başarısı ile zombi temalı hayatta kalma yapımları, 2000'lerin başından başlayarak sürekli değişti (gelişti tanımını kullanmayı pek uygun görmüyoruz). Türün ilk örneklerinde korku ve gerilim faktörleri öne çıkarken, daha sonra satışa sunulacak (buna dördüncü oyundan itibaren Resident Evil serisi de dahil) aksiyona doğru ilerledi. State of Decay ve Dying Light eşsiz atmosferleri ile geçmişe selam çaksa da; hala aksiyon yapımlarının hakimiyeti mevcut.



Dead Island türün iki dalgası arasındaki dengeyi bulmuş ender oyunlardan. Bazen delicesine korkuyor, bazense elinizdeki silahlarla zombilere gerçek kıyameti yaşatıyorsunuz.



Dead Island 2'nin aslında 2015 yılında satışa sunulması bekleniyordu. Maalesef, oyunun yapımcısı (Sumo Digital haklarını Yaeger Entertainment'e bıraktı) el değiştirince, işler de değişti. Neyse ki, yılın son çeyreğinde merakla beklediğimiz aksiyon-gerilim ile buluşabileceğiz.



DI 2, Escape Dead Island ve orijinal oyundan aylar sonraki olayları konu alacak. Artık küçük bir adada sıkışmış değiliz: Savaş, Kaliforniya'ya taşınmış durumda.



Xbox One ve PC plaformanlarında satışa sunulacak yapımın sistem gereksinimleri ise sızdı veya çok daha büyük ihtimalle sızdırıldı.



Karşınızda tahmini sistem gereksinimleri:







İşlemci: AMD FX-6100 @ 3.3 GHz veya Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz









Sabit Disk Alanı: 12 GB









Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6870 (1024 VRAM) veya nVidia GeForce GTX 560Ti (1024 VRAM) or higher.









Dead Island 2 Platformları: Windows, PS 4, Xbox One









İşletim Sistemi: 8.1 (64 bit), Windows 10









Bellek: 4 GB RAM











iPhone 7 Plus performans testinde görüntülendi!