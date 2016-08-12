O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dead ısland 2'nin sistem gereksinimleri sızdırıldı!

DEAD ISLAND 2'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ SIZDIRILDI!

Sumo Digital tarafından geliştirilip, Deep Silver tarafından piyasaya sürülen ilk Dead Island, hayatta kalma-aksiyon türüne inanılmaz yenilikler kattı. Uzun süredir, yapımcı genişleme ve DLC paketleri ile idare ediyordu. Ne var ki bu çok yakın zamanda değişecek.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 10:43
Puan Ver : Dead Island 2'nin Sistem Gereksinimleri Sızdırıldı!(0/10)


Sumo Digital tarafından geliştirilip, Deep Silver tarafından piyasaya sürülen ilk Dead Island, hayatta kalma-aksiyon türüne inanılmaz yenilikler kattı. Uzun süredir, yapımcı genişleme ve DLC paketleri ile idare ediyordu. Ne var ki bu çok yakın zamanda değişecek.



Resident Evil'in büyük başarısı ile zombi temalı hayatta kalma yapımları, 2000'lerin başından başlayarak sürekli değişti (gelişti tanımını kullanmayı pek uygun görmüyoruz). Türün ilk örneklerinde korku ve gerilim faktörleri öne çıkarken, daha sonra satışa sunulacak (buna dördüncü oyundan itibaren Resident Evil serisi de dahil) aksiyona doğru ilerledi. State of Decay ve Dying Light eşsiz atmosferleri ile geçmişe selam çaksa da; hala aksiyon yapımlarının hakimiyeti mevcut.



Dead Island türün iki dalgası arasındaki dengeyi bulmuş ender oyunlardan. Bazen delicesine korkuyor, bazense elinizdeki silahlarla zombilere gerçek kıyameti yaşatıyorsunuz.



Dead Island 2'nin aslında 2015 yılında satışa sunulması bekleniyordu. Maalesef, oyunun yapımcısı (Sumo Digital haklarını Yaeger Entertainment'e bıraktı) el değiştirince, işler de değişti. Neyse ki, yılın son çeyreğinde merakla beklediğimiz aksiyon-gerilim ile buluşabileceğiz.



DI 2, Escape Dead Island ve orijinal oyundan aylar sonraki olayları konu alacak. Artık küçük bir adada sıkışmış değiliz: Savaş, Kaliforniya'ya taşınmış durumda.



Xbox One ve PC plaformanlarında satışa sunulacak yapımın sistem gereksinimleri ise sızdı veya çok daha büyük ihtimalle sızdırıldı.



Karşınızda tahmini sistem gereksinimleri:





  • İşlemci: AMD FX-6100 @ 3.3 GHz veya Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz





  • Sabit Disk Alanı: 12 GB





  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6870 (1024 VRAM) veya nVidia GeForce GTX 560Ti (1024 VRAM) or higher.





  • Dead Island 2 Platformları: Windows, PS 4, Xbox One





  • İşletim Sistemi: 8.1 (64 bit), Windows 10





  • Bellek: 4 GB RAM





 



iPhone 7 Plus performans testinde görüntülendi!








Etiketler: Dead  Island  2  Nin  Sistem  Gereksinimleri  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER