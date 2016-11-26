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dbp'li bitlis ve güroymak belediye başkanları tutuklandı

DBP'Lİ BİTLİS VE GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLANDI

Bitlis'te terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan, Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

Tarih : 26 Kasım 2016, 13:59
Puan Ver : Dbp'li Bitlis Ve Güroymak Belediye Başkanları Tutuklandı(8/10)6


Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve Bitlis Belediye Meclisi Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran, Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile HDP İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından, 'Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Ata ve Avras tutuklandı.



Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



 



kaynak:posta








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