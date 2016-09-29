

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda, İhale Kanunu'na ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, haksız ekonomik kazanç sağladıkları, kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık yaptıkları, görevi kötüye kullandıkları ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle Karakoçan Belediye Başkanlığı binası, DBP'li Belediye Başkanı Burhan Kocaman'ın evi ile çok sayıda adreste arama gerçekleştirildi.







Operasyon kapsamında, Kocaman ile Belediye Meclis Üyesi Cennet Ayık'ın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.