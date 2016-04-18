

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il Eş Başkanı Ali Şimşek ile DBP'nin Kayapınar İlçe Eş Başkanları Mustafa Uyguner ve Sevim Adsoy, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla tutuklandı.







Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen bir soruşturma kapsamında 14 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda DBP Diyarbakır il eş başkanı Ali Şimşek ile Kayapınar ilçesi DBP ilçe eş başkanları Mustafa Uyguner ve Sevim Adsoy'un gözaltına alındığı belirtildi.







Açıklamada, şüphelilerin adres ve ikametlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası nitelikli örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.