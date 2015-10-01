DBP İLÇE EŞ BAŞKANI DA DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA!
Halfeti'de PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda DBP İlçe Eş Başkanı Hasan Alkan da dahil 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Eş Başkanı Hasan Alkan'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik ilçedeki 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DBP Halfeti Eş Başkanı Hasan Alkan ile 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgahlarındaki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki ifadeleri sürüyor.
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