

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Eş Başkanı Hasan Alkan'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik ilçedeki 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyonda DBP Halfeti Eş Başkanı Hasan Alkan ile 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgahlarındaki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki ifadeleri sürüyor.