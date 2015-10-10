

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin verdiği ifade doğrultusunda, Patnos ile Tutak İlçesi'nde, 'Sözde Aladağlar grubunda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına' yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden DBP Tutak İlçe Başkanı Bülent Oğul ve ilçe yönetiminde olan Abdullah Demir, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçlarından tutuklandı, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 cep telefonu ve 2 sim kart ile bölücü terör örgütü propagandası içeren çok sayıda yazılı ve görsel doküman ele geçirildi.