DBP İLÇE BAŞKANI PKK'YA YARDIM YATAKLIKTAN TUTUKLANDI
AĞRI'da DBP Tutak İlçe Başkanı Bülent Oğul ile birlikte 2 kişi PKK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin verdiği ifade doğrultusunda, Patnos ile Tutak İlçesi'nde, 'Sözde Aladağlar grubunda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına' yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden DBP Tutak İlçe Başkanı Bülent Oğul ve ilçe yönetiminde olan Abdullah Demir, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçlarından tutuklandı, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 cep telefonu ve 2 sim kart ile bölücü terör örgütü propagandası içeren çok sayıda yazılı ve görsel doküman ele geçirildi.
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