DBP İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Elazığ'da polis, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında arama yaptı, İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'u gözaltına aldı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu akşam saatlerinde DBP il binasına girerek arama yaptı. Aramalarda bilgisayar kayıtları ile yasak olduğu belirtilen yayınlar ve Abdullah Öcalan'ın resimlerine el konuldu. Polis, binada aramaya bitirdikten sonra DBP İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'u gözaltına aldı. Koç sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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