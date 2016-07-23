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dbp il başkanı gözaltına alındı

DBP İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Elazığ'da polis, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında arama yaptı, İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'u gözaltına aldı.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 10:15
Puan Ver : Dbp İl Başkanı Gözaltına Alındı(5/10)6


Elazığ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu akşam saatlerinde DBP il binasına girerek arama yaptı. Aramalarda bilgisayar kayıtları ile yasak olduğu belirtilen yayınlar ve Abdullah Öcalan'ın resimlerine el konuldu. Polis, binada aramaya bitirdikten sonra DBP İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'u gözaltına aldı. Koç sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








Etiketler: Dbp  İl  Başkanı  Gözaltına  Alındı    haber

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