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DBP EŞ GENEL BAŞKANI KAMURAN YÜKSEK SERBEST BIRAKILDI


DBP EŞ GENEL BAŞKANI KAMURAN YÜKSEK SERBEST BIRAKILDI
Tarih : 17 Kasım 2016, 17:22
Puan Ver : Dbp Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Serbest Bırakıldı(7/10)7


Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kumaran Yüksek, Şırnak'ın İdil ilçesi girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Yüksek, önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yüksek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve bazı HDP'li milletvekilleri ile birlikte bugün Diyarbakır'dan Şırnak'a giderken, İdil ilçesi girişinde durduruldu. Burada yapılan kimlik sorgusundan sonra DBP Eş Genel Başkanı Yüksek gözaltına alındı.



Yüksek'in daha önce hakkında açılan bir soruşturmada ifade vermediği için gözaltına alındığı öğrenilirken; önce sağlık kontrolünden geçirilen DBP Eş Genel Başkanı daha sonra ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Yüksek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



 



kaynak:t24








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