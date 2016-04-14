DBP DİYARBAKIR İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında DBP Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek ve Kayapınar eski İlçe Başkanı Ramazan Şimşek gözaltına alındı.
Soruşturmanın içeriğine ilişkin avukatlara bilgi verilmezken, polis DBP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Kayapınar İlçe Başkanlığı binalarında da arama yapmaya başladı.
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