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dbp binasından cephanelik çıktı

DBP BİNASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce DBP İl Binası'nda yapılan aramada adeta cephanelik ortaya çıkarıldı.

Tarih : 07 Aralık 2015, 14:17
Puan Ver : Dbp Binasından Cephanelik Çıktı(9/10)7


Erzurum DBP binasında molotof kokteylli, tüp ve bilyeler ile bomba yapıldığı ve hazırlanan bu patlayıcı maddelerin terör eyleminde kullanılacağı şeklinde ihbar alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahallebaşında bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında DBP Erzurum Eş Başkanları B.Y ve M.S.A eşliğinde arama yaptı.








Etiketler: Dbp  Binasından  Cephanelik  Çıktı    haber

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