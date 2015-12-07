DBP BİNASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce DBP İl Binası'nda yapılan aramada adeta cephanelik ortaya çıkarıldı.
Erzurum DBP binasında molotof kokteylli, tüp ve bilyeler ile bomba yapıldığı ve hazırlanan bu patlayıcı maddelerin terör eyleminde kullanılacağı şeklinde ihbar alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahallebaşında bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında DBP Erzurum Eş Başkanları B.Y ve M.S.A eşliğinde arama yaptı.
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