

Erzurum DBP binasında molotof kokteylli, tüp ve bilyeler ile bomba yapıldığı ve hazırlanan bu patlayıcı maddelerin terör eyleminde kullanılacağı şeklinde ihbar alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahallebaşında bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında DBP Erzurum Eş Başkanları B.Y ve M.S.A eşliğinde arama yaptı.