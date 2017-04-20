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dayı dehşeti! kardeş ve 3 yeğenine...

DAYI DEHŞETİ! KARDEŞ VE 3 YEĞENİNE...

Batman'da bir küçük kız, savcılık ifadesinde, 8 ve 9 yaşlarındaki 2 kız kardeşiyle, 20 yaşındaki teyzesinin de dayısının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:01
Puan Ver : Dayı Dehşeti! Kardeş Ve 3 Yeğenine...(10/10)7


Batman'daki korkunç olay, 16 yaşındaki B.Ö.'nün 27 Aralık 2016 günü okulda rahatsızlanması üzerine ortaya çıktı. Öğretmenlerin görüştüğü B.Ö., dayısı İ.G.'nin (24) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Okul yönetiminin tutanakla olayı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı.



Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre küçük kız, savcılık ifadesinde, 8 ve 9 yaşlarındaki 2 kız kardeşiyle, 20 yaşındaki teyzesinin de dayısının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Savcılık, bunun üzerine teyze P.G. ve kız kardeşler Ş.Ö. ile A.Ö.'nün de ifadelerine başvurdu. Soruşturma kapsamında şüpheli İ.G. tutuklandı.



 



kaynak:milliyet








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