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dayanılmaz diş ağrısı bakın neye sebep oluyor!

DAYANILMAZ DİŞ AĞRISI BAKIN NEYE SEBEP OLUYOR!

Dayanılmaz diş ağrılarına günlerce direnen, ağrısını dindirmek için bilinen bütün yolları deneyerek doktora gitmeyenlere bu korku pahalıya patlıyor.

Tarih : 01 Şubat 2017, 12:02
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Dayanılmaz diş ağrılarına günlerce direnen, ağrısını dindirmek için bilinen bütün yolları deneyerek doktora gitmeyenlere bu korku pahalıya patlıyor. Dişçi korkusu olarak bilinen dentafobi yüzünden basit bir çürüğün büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyleyen diş hekimi ve protez uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, "Dentafobiye yenildiğiniz takdirde, diş çürümesi zamanla kötüye gider.



Kolaylıkla doldurulması mümkün olan küçük oyuklar, dişlerin kırılmasına veya çürümesine neden olabilir, pahalı ve invaziv kök kanal tedavisi ve yenileme çalışması gerektirebilir" diyor. Dentafobinin depresyona da yol açtığını belirten Kışlaoğlu, "Öncelikle fobinizi kontrol altına almak için bir profesyonelle görüşün ve daha sonra size uygun bir diş hekimini tercih edin.Tamamen güvenebileceğiniz bir diş hekimi bulduktan sonra fobinizi yenmek için harcayacağınız çabaya değecektir" şeklinde konuşuyor.



 



kaynak:sabah








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