DAYANILMAZ BAŞ AĞRILARI İÇİN EN DOĞAL ÇÖZÜM
Başınız mı ağrıyor? Bir ağrı kesiciye yönelmeden önce evinizde yapabileceğiniz basit tedavi yöntemleri ile ağrınızdan kurtulabilir, rahatlayabilirsiniz.
Başınız mı ağrıyor? Bir ağrı kesiciye yönelmeden önce evinizde yapabileceğiniz basit tedavi yöntemleri ile ağrınızdan kurtulabilir, rahatlayabilirsiniz. Nane yağı, etkili bir ağrı kesicidir. Migren, sinüzit ve soğuk algınlığına karşı birebirdir. Başınıza nane yağı ile masaj yapabilirisiniz veya burun deliklerinizin kenarına biraz sürebilirsiniz. Nane yağının diğer faydaları ise şöyle;
Kötü kokan nefesi tazeler.
Odaklanma problemini ortadan kaldırır.
Solunum sistemini düzeltir ve düzenler.
Enerji verir ve yorgunluğu defeder.
kaynak:sabah
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