Dayanılmaz Baş Ağrıları İçin En Doğal Çözüm
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dayanılmaz baş ağrıları için en doğal çözüm

DAYANILMAZ BAŞ AĞRILARI İÇİN EN DOĞAL ÇÖZÜM

Başınız mı ağrıyor? Bir ağrı kesiciye yönelmeden önce evinizde yapabileceğiniz basit tedavi yöntemleri ile ağrınızdan kurtulabilir, rahatlayabilirsiniz.

Tarih : 07 Mart 2017, 11:25
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Başınız mı ağrıyor? Bir ağrı kesiciye yönelmeden önce evinizde yapabileceğiniz basit tedavi yöntemleri ile ağrınızdan kurtulabilir, rahatlayabilirsiniz. Nane yağı, etkili bir ağrı kesicidir. Migren, sinüzit ve soğuk algınlığına karşı birebirdir. Başınıza nane yağı ile masaj yapabilirisiniz veya burun deliklerinizin kenarına biraz sürebilirsiniz. Nane yağının diğer faydaları ise şöyle;



Kötü kokan nefesi tazeler.



Odaklanma problemini ortadan kaldırır.



Solunum sistemini düzeltir ve düzenler.



Enerji verir ve yorgunluğu defeder.



 



kaynak:sabah








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