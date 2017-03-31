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dayanılmaz ağrılar için…

DAYANILMAZ AĞRILAR İÇİN…

Fazla kilo, sigara, ağır yük kaldırma ve duruş bozukluğu gibi nedenler bel fıtığı yapıyor. Dayanılmaz ağrılar yaşatan rahatsızlıkta doğru tedavi önem taşıyor. Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, tedavide doğru bilinen yanlışları anlatıyor...

Tarih : 31 Mart 2017, 16:25
Puan Ver : Dayanılmaz Ağrılar İçin…(6/10)6


Genç-yaşlı ayırt etmeyen bel fıtığı kadın-erkek herkesi vuruyor. Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük gibi belirtiler veren bel fıtığının ilerlemesi halinde iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi sıkıntılar baş gösteriyor. Bel fıtığı tedavisinde doğru sanılarak yapılan yanlışlar yarardan çok zarar getiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, tedavide doğru bilinen yanlışları şöyle anlatıyor...



Yanlış: Sert yerde yatmak bel ağrılarına iyi gelir.



Doğru: "Sert yer" betimlemesi ortası çökmeyen bir yatak anlamına gelir. Bazı kişiler taş ya da tahta zeminde yatılması gerektiğine inanırlar ki bu yanlış ve gereksizdir.



Yanlış: Mutlaka sırt üstü yatılmalıdır.



Doğru: Hastaların rahat ettikleri pozisyonda yatmaları uygundur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Dayanılmaz  Ağrılar  İçin…    haber

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