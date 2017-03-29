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dayakçı kocaya ceza en üst sınırdan verildi!

DAYAKÇI KOCAYA CEZA EN ÜST SINIRDAN VERİLDİ!

Adana'da eşine şiddet uygulayan 52 yaşındaki Nusret Leymunçiçeği, eylemleri eziyet kabul edilerek en üst sınırdan 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, herhangi bir ceza indirimi uygulanmadı.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:11
Puan Ver : Dayakçı Kocaya Ceza En Üst Sınırdan Verildi!(6/10)5


Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde yaşayan Nusret Leymunçiçeği, 2 yıl önce eşini boşayarak Özbek asıllı 33 yaşındaki Shakhnozakhon Leymunçiçeği ile evlendi. İddiaya göre, eşine farklı gerekçelerle sürekli şiddet uygulamaya başladı. 18 Kasım'da, kokudan rahatsız olduğu için bulaşıkları makinede yıkamak isteyen eşini tekme tokat dövdü.



Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan ve acı içinde kıvranan eşini eve kilitleyen dayakçı koca, kendisine yalvaran eşini 2 gün sonra hastaneye götürdü. Burnunun kırıldığı belirlenen kadın, daha sonra Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi. Gözaltına alınan Nusret Leymunçiçeği, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



 



kaynak:milliyet








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