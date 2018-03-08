Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

'Dayak yiyen kadın şükretsin' sözüne Erdoğan'dan sert tepki

'DAYAK YİYEN KADIN ŞÜKRETSİN' SÖZÜNE ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Dayak yiyen kadın şükretsin" sözlerine isim vermeden büyük tepki gösterdi.

Tarih : 08 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : 'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki(8/10)4

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Dayak yiyen kadın şükretsin" sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocanızdan dayak yediğinize şükredin" diyerek kadınlara skandal öneride bulunan ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ı isim vermeden eleştirdi: Bunlar İslam'ı bilmeyecek kadar acizler.

Kadınların dövülmesine yönelik açıklamalarda bulunan Nurettin Yıldız hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan nurettin yıldız hakkında TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERDOĞAN, BOZDAĞ'A TALİMAT VERDİ

Yaşananlardan oldukça rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu AK Parti MYK'da gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.

Erdoğan ayrıca, Diyanet bünyesindeki ilahiyatçıların daha cesur olması gerektiğini söyleyip, Diyanetin, sözde ilahiyatçıların açıklamalarına karşı ön almasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Dayak  Yiyen  Kadın  Şükretsin    Sözüne  Erdoğan  Dan  Sert  Tepki  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER