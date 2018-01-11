Mehmet Demirkol Dünya Devini Açıkladı: Arda Turan İle İlgileniyorlar
Fransızlar Galatasaray'ın Loic Remiy İle İlgilendiğini İddia Etti
Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu İle Anlaştı
Bu Halini Unutun, Fernandao Tanınmayacak Hale Geldi
Bakan Arslan: Kanal İstanbul Çalışmasında Sona Gelindi
Tesla, Güneş Enerjisi Depolayan Kiremit Üretecek
Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız
Suudi Arabistan'da Devrim Gibi Karar!
Nba'de Skandal! Bahis Oynayan Taraftarı Dinledi, Son Sayıyı Atmadı
Türkiye'den Bitcoin İçin Önemli Adım! Çalışma Grubu Oluşturuluyor
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyen Kaleci Süper Lig Ekibine Transfer Oluyor
Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın
Galatasaray Odeabank Başantrenörlük Görevine Oktay Mahmuti'yi Getirdi
Asker Ailelerine Müjde! Artık Para Alınmayacak
Dubaili Şirketler Kuyumcukent'i İhya Edecek!
Beşiktaşlı Atiba'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Bakan Canikli: Altay Ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var
Fransa'da Bakterili Bebek Maması Satılmış
300 Tavukla Üretime Başladı, Şimdi 7 Bin Tavuğu Var
Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz

Dayak skandalı sonrası kaderi belli oldu

DAYAK SKANDALI SONRASI KADERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'in darp ettiği futbolcu Mertcan Çam, Bandırmaspor'a transfer oldu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : Dayak Skandalı Sonrası Kaderi Belli Oldu(10/10)6

Trabzonspor'dan sezon başında yeniden Şanlıurfaspor'a kiralanan, ancak burada kulüp başkanı ile yaşadığı 'Dayak' olayından sonra sözleşmesini fesih ederek Trabzonspor'a geri dönen Mertcan Çam'ın yeni takımı belli oldu.

22 yaşında ki orta saha oyuncusu bu kez bordo-mavililer tarafından TFF 3. Ligde mücadele eden Bandırmaspor'a kiralandı.

"BANDIRMASPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Sezon sonuna kadar Bandırmaspor'a kiralanan Mertcan Çam, yeni takımına Antalya'da imza attıktan sonra devre arası kampına da dahil oldu. Mertcan Çam, "Bandırmaspor hedefleri olan bir takım. Hedefleri olan takımlara hedefleri olan oyuncular gelir. Bandırmaspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah hep birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dayak  Skandalı  Sonrası  Kaderi  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER