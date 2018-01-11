DAYAK SKANDALI SONRASI KADERİ BELLİ OLDU
Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'in darp ettiği futbolcu Mertcan Çam, Bandırmaspor'a transfer oldu.
Trabzonspor'dan sezon başında yeniden Şanlıurfaspor'a kiralanan, ancak burada kulüp başkanı ile yaşadığı 'Dayak' olayından sonra sözleşmesini fesih ederek Trabzonspor'a geri dönen Mertcan Çam'ın yeni takımı belli oldu.
22 yaşında ki orta saha oyuncusu bu kez bordo-mavililer tarafından TFF 3. Ligde mücadele eden Bandırmaspor'a kiralandı.
"BANDIRMASPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"
Sezon sonuna kadar Bandırmaspor'a kiralanan Mertcan Çam, yeni takımına Antalya'da imza attıktan sonra devre arası kampına da dahil oldu. Mertcan Çam, "Bandırmaspor hedefleri olan bir takım. Hedefleri olan takımlara hedefleri olan oyuncular gelir. Bandırmaspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah hep birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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