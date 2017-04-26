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dawn of war 3 inceleme puanlarıyla öne çıkıyor

DAWN OF WAR 3 İNCELEME PUANLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Sega ve Relic Entertainment işbirliği ile geliştirilen Warhammer 40.000: Dawn of War 3 için ilk incelemeler yayınlandı. İşte Dawn of War 3 inceleme puanları.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:29
Puan Ver : Dawn Of War 3 İnceleme Puanlarıyla Öne Çıkıyor(5/10)7


Sega ve Relic Entertainment işbirliği ile geliştirilen Warhammer 40.000: Dawn of War 3 için ilk incelemeler yayınlandı. İşte Dawn of War 3 inceleme puanları.



Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Warhammer 40.000yeni oyunu Dawn of War 3'le bir kez daha PC'lerimize konuk olmaya hazırlanıyor. İlk oyunu 2004 yılında yayınlanan seri, günümüze kadar birçok oyun ve genişleme paketiyle karşımıza çıkmıştı.



İsim hakları Segatarafından satın alındıktan sonra, oyunun nasıl bir kimlikle karşımıza çıkacağı da büyük merak konusu olmuştu. Zira oyunun oynanış dinamiklerinde alınacak olan radikal kararlar bu seriyi seven oyuncuları, yapıma karşı mesafeli hale getirebilirdi.



İşin aslı Warhammer 40.000 Dawn of War 3üzerine bazı şüpheler vardı. Birkaç gün sonra raflardaki yerini alacak olan yapım için ilk incelemeler şimdiden yayınladı. Yayınlanan incelemelerin oyuncuların yüreğine su serptiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Zira Dawn of War 3'ün aldığı inceleme puanları hayli yüksek. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Dawn of War 3 incelemepuanlarıyla başbaşa bırakalım.



Hardcore Gamer – 4.5/5

Gamer.nl – 9

Trusted Reviews 4/5

USGamer – 4/5

Everyeye.it – 8.8

GameWatcher 8.5

Stevivor – 8.5

3Djuegos – 8.5

PCgamesN – 8

Gamespot – 8

Polygon – 8

The Sixth Axis – 8

Spazio Games – 8

PC Invasion – 7



İnceleme notlarından da görüldüğü üzere, serinin yeni oyunu Dawn of War 3son derece sağlam bir yapım olarak geliyor.



Xbox Live'da bu oyunlar ay boyunca ücretsiz!








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