

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni anayasa, bütçe, reformlar ve iç tüzük konularında fikir alışverişinde bulunmak üzere 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te CHP, 16.00'da HDP, 4 Ocak Pazartesi de saat 16.00'da MHP genel başkanlarıyla görüşeceği bildirildi.







"BİZ HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"







HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine olumlu cevap vereceklerini açıklamıştı.