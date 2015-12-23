DAVUTOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİNE TÜM PARTİLERDEN 'EVET' CEVABI
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni anayasa, bütçe, reformlar ve iç tüzük konularında fikir alışverişinde bulunmak üzere 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te CHP, 16.00'da HDP, 4 Ocak Pazartesi de saat 16.00'da MHP genel başkanlarıyla görüşeceği bildirildi.
"BİZ HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine olumlu cevap vereceklerini açıklamıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar