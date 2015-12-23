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DAVUTOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİNE TÜM PARTİLERDEN 'EVET' CEVABI


DAVUTOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİNE TÜM PARTİLERDEN 'EVET' CEVABI
Tarih : 23 Aralık 2015, 17:03
Puan Ver : Davutoğlu'nun Randevu Talebine Tüm Partilerden 'evet' Cevabı(5/10)3


Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni anayasa, bütçe, reformlar ve iç tüzük konularında fikir alışverişinde bulunmak üzere 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te CHP, 16.00'da HDP, 4 Ocak Pazartesi de saat 16.00'da MHP genel başkanlarıyla görüşeceği bildirildi.



"BİZ HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"



HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine olumlu cevap vereceklerini açıklamıştı.








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