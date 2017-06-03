

FETÖ'nün yapısal özellikleri itibariyle sosyal, siyasal, kültürel ve dini unsurlardan müteşekkil bir koalisyon hüviyetinde olduğunun kaydedildiği raporda "Gizli hedeflerini gerçekleştirebilmek için Gülen, pragmatist bir tavır takınabilmiş ve her ortama uygun bir söylem geliştirebilmiştir" denildi.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun FETÖ'nün fırsatçı ve takiyyeci yönünü ifade ettiğinin belirtildiği raporda, Davutoğlu'nun şu cevabi yazısına yer verildi: "Bu yapı yıllarca, inançlı nesil yetiştirmeyi önceleyen bir dini cemaat olarak algılanmaya özel bir önem vermiştir. 'Hizmet hareketi' tabiri iktidar odaklı hedef ve faaliyetleri en yakınlardan, toplumun genelinden ve hatta kendi mensuplarından bile saklamak için kullanılmıştır. Anadolu insanının kaynakları ileride kullanılacak güç temerküzü için istismar edilmiştir."







kaynak:memurlar