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DAVUTOĞLU'NDAN SÜRPRİZ BASIN TOPLANTISI


DAVUTOĞLU'NDAN SÜRPRİZ BASIN TOPLANTISI
Tarih : 07 Mayıs 2016, 11:09
Puan Ver : Davutoğlu'ndan Sürpriz Basın Toplantısı(6/10)4


Başbakan Davutoğlu, Banja Luka'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Dost ve kardeş ülke olarak bahsettiği Bosna Hersek'te Ferhadiye Camii'nin açılışına katılacağını kaydeden Davutoğlu,



"Bugün bizim içim sembolik değeri çok yüksek olan bir ziyaret için Bosna Hersek'e gidiyoruz. Bosna Hersek, dost ve kardeş ülkedir. Kardeşlerimizin olduğu, büyük acılar yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. O savaş, soykırım, hüzün yıllarında sadece Boşnak kardeşlerimiz katledilmedi. Bizim oraya vurduğumuz mühür niteliğindeki tarihi eserler birer birer yıkıldı. Tarih yerle bir edilmeye çalışıldı. Mostar Köprüsü bizim dönemimizde tekrar ihya ve inşa edilerek hizmete girdi. Bugün inşallah 23 yıl sonra tekrar ezan sesiyle buluşacak olan Banja Luka'daki Ferhadiye Camii ve Alaca Camii bizim girişimlerimizle Türkiye'nin katkılarıyla tekrar ayağa kalkıyor" diye konuştu.

 








Etiketler: Davutoğlu  Ndan  Sürpriz  Basın  Toplantısı    haber

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