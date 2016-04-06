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DAVUTOĞLU'NDAN SIZIDIRILAN KİMLİK BİLGİLERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA


DAVUTOĞLU'NDAN SIZIDIRILAN KİMLİK BİLGİLERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 06 Nisan 2016, 13:34
Puan Ver : Davutoğlu'ndan Sızıdırılan Kimlik Bilgileriyle İlgili Flaş Açıklama(10/10)8


Davutoğlu: Yasa dışı sığınmacı sayısı azaldı.



Mültecilerin kabulü sırasında Türkiye 'de bir sorun yaşanmadı. Ama Yunan tarafı hakkında konuşamam. Zor bir süreç takım çalışması yapılıyor.



Sipilia: Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı var . Finlandiya olarak Yunanistan'a uzman gönderme kararı aldık.



KİMLİK BİLGİLERİ



Verilerin sızıdırlması konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bakanlar Kurulu  bilgilendirildi. Bu konuda yapılması gereken çalışmalar var. Ulaştırma bakanlığı özelllikle 2009-10 yılları arasında olan olayı araştırıyorlar. Bütün vatandaşlar gerekli tedbirlerin alındığı konusunda emin olmalılar.  Başbakan olarak benim kişisel bilgilerim ne kadar önemliyse. Vatandaşın ki de o kadar önemlidir. Gerekli tedbirleri alacağız.



DOKUNULMAZLIK



Bu konudaki kararlığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. CHP'den olumlu cevap gelirsede derhal harekete geçilecektir. Vermezler ise biz AK Parti'nin teklifini komisyona ve parlementoya sunacağız.








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