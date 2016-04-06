

Davutoğlu: Yasa dışı sığınmacı sayısı azaldı.







Mültecilerin kabulü sırasında Türkiye 'de bir sorun yaşanmadı. Ama Yunan tarafı hakkında konuşamam. Zor bir süreç takım çalışması yapılıyor.







Sipilia: Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı var . Finlandiya olarak Yunanistan'a uzman gönderme kararı aldık.







KİMLİK BİLGİLERİ







Verilerin sızıdırlması konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bakanlar Kurulu bilgilendirildi. Bu konuda yapılması gereken çalışmalar var. Ulaştırma bakanlığı özelllikle 2009-10 yılları arasında olan olayı araştırıyorlar. Bütün vatandaşlar gerekli tedbirlerin alındığı konusunda emin olmalılar. Başbakan olarak benim kişisel bilgilerim ne kadar önemliyse. Vatandaşın ki de o kadar önemlidir. Gerekli tedbirleri alacağız.







DOKUNULMAZLIK







Bu konudaki kararlığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. CHP'den olumlu cevap gelirsede derhal harekete geçilecektir. Vermezler ise biz AK Parti'nin teklifini komisyona ve parlementoya sunacağız.