

Türkiye bütün bu konularda açık ve şeffaf bir tutum içinde olmuştur. Buradan komşumuz ve dostumuz Rusya'yı itidale davet ediyorum. Türkiye hava sahası bizim için kutsaldır. Suriye krizinden en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. 8 milyar dolara yakın harcamayla 2 milyon kardeşimize kapı açtık. Başka ülkelerin bizim hava sahamıza saygı göstermesi en tabii hakkımız. Türkiye, Rusya ile her konuda konuşmaya hazır.







Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Lavrov bir görüşme gerçekleştirecek. Orada bütün bu konuları masaya yatıracağız. Ekonomik ambargolar konusunda Türkiye hep aynı tutumu izlemiştir. Rusya'nın kararı büyük bir çelişkidir. Kendilerine ambargo uygulandığında hoşnut olmayanlar başkalarına da uygulamamalı. Ambargo iki ülkeye de zarar vermektedir.







Bir kez daha Rusya'ya, bugün dahi söylemi, tansiyonu yükselten açıklamalar yapan Sayın Putin'e de buradan çağrıda bulunuyorum. Öncelikle söylem düzeyindeki tansiyonu düşürelim. Karşılıklı ithamlar yerine konuşma zemininde buluşalım. Sonra eğer olayın aslıyla, nasıl olduğuyla ilgili bilgi almak istenirse bunları zaten paylaştık ama bir daha paylaşırız.







İki komşu ülke olarak bir masa etrafında oturup sorunları çözelim. Hava ihlali nasıl oldu aynı anda NATO kayıtlarıyla mevcuttur.







İHLALLERE İZİN VERMEYECEĞİZ







Türkiye Cumhuriyeti hava sahası ve toprakları bizim için kutsaldır. Rusya soğukkanlılıkla hareket etmelidir.







Asılsız ithamlarla Türkiye'ye yönelik ithamları kabul etmeyeceğiz. Kim olursa olsun Türk hava sahasını, deniz sahasını, kara sahasını tehdit edecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz.