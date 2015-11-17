

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Haziran seçimlerinde milletin verdiği mesajı doğru algıladıklarını belirten Davutoğlu, "akallar puslu havayı sever. Bir takım çakallar ortaya çıktı.



Terör örgütleri bir anda Türkiye'nin huzuruna yönelik nasıl saldırdıklarını gördük. Bu çakalların nasıl bir araya gelip neler yaptıklarını gördük. Bunlara gerekli cevabı verdik" dedi.







Muhalefet liderlerine de tavsiyede bulunan Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'a tavsiyem genel merkezlerini seçim haritasıyla döşesinler. Vekil çıkaramadıkları haritaya iyi baksınlar. Bir de AK Parti'nin haritasını yanına koyup ders alsınlar" şeklinde konuştu.







Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;







"Tüm AK Parti neferleriyle gurur duyuyorum. 7 Haziran'da milletin verdiği mesajı doğru algıladık. Talep ve isteklerini hep ajandamızda tuttuk. Milletimizin sözü üzerine söz söylenmez dedik. 1 Kasım'da aldığımız sonuç: 7 Haziran'da verdiğimiz sözün sonucudur.







Milletimize şükran borçluyuz. Çakallar puslu havayı sever. Bir takım çakallar ortaya çıktı.



Terör örgütleri bir anda Türkiye'nin huzuruna yönelik nasıl saldırdıklarını gördük. Bu çakalların nasıl bir araya gelip neler yaptıklarını gördük. Bunlara gerekli cevabı verdik. Bu ülke terörden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek.







"TELSİZ KONUŞMASINA BAKIN"







1 Kasım sonrası güvenlik operasyonu sonrası yapılan telsiz konuşmasına bakın. Oramar tepesine yapılan operasyonlarda komutanlar şöyle diyor: 'Çok yoruldunuz. Artık nöbet değişimi yapın' denildiğinde 'bayrağımızı oraya dikmeden nöbeti devretmeyiz' dediler.



Kahraman askerlerimiz dağlarda zor şartlarda engelleri aşarken seçim hükümetinde bile yer almayı reddettiler.







"PARTİMİZ GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK OYU ALMIŞTIR"







Muhalefet partileri terör örgütünün tezlerini savunarak bizi suçladı. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süre içerisinde şunu gösterdi ki, Türkiye'nin teminatı AK Parti'dir. AK Parti olacaktır. Partimiz şimdiye kadar girdiği seçimlerdeki en yüksek oyu almıştır. 7 Haziran seçimine göre 4.8 milyon fazla oy aldık. Hakkari, Şırnak ve Tunceli'de bize oy veren vatandaşlarımız sakın ola ki biz temsil edilmiyor zannedilmesin. Oranın il başkanlarına söylüyorum. Vatandaşlarımızı orada sizler temsil ediyorsunuz. Buralara daha çok gidecek milletvekillerimiz. CHP Ege ve Marmara dışında bir varlık gösteremedi. Toplamda 6 ilde birinci oldu. Bu illerde de öteki dönem biz birinci olacağız.







"HDP 1 MİLYON OY KAYBETTİ"







MHP'nin durumu CHP'den daha kötü. Hiçbir elde birinci parti olamadı. 7 Haziran'a göre vekil sayısı düştü. HDP de 1 milyon oy kaybetti. Bu 1 milyon oy Türkiye idealine hiç olmayan HDP'ye en iyi cevaptı. HDP 60 ilde milletvekili çıkaramadı. Sırtını dağa dayayanlar değil sırtını dağ gibi bu millete dayayanlar kazandı.







MUHALEFETE TAVSİYE







Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'a tavsiyem genel merkezleri haritayla döşesinler. Vekil çıkaramadıkları haritaya iyi baksınlar. Bir de AK Parti'nin haritasını yanına koyup ders alsınlar. AK Parti Türkiye'nin he köşesinde var, milleti temsil ediyor. Diğer partilerse marjinalleşiyor.







"ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR MESELE YOK"







Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Kibre ve başarı sarhoşluğuna kapılmadan bu yolda yürüyeceğiz. İl başkanlarına özel tavsiyem: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını bilmek ve bu gönül beraberliğini sürdürümektir. Hem demokratikleşme adımlarına, hem terörle mücadeleye devam edeceğiz.







"KADINLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"







Her gittiğim mitingde en ön safta yer alan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimize sesleniyorum: Aşkla, şevkle siyasete sarılın. Asla şiddete başvurmadan doğru bildiklerinizi haykırın.







"O GENÇLERİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"







Van'da atılan sloganlarla İzmir'de atılan aynıydı. O gençlerin alınlarından öpüyorum. Bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan bütün hemşehrelerinizle hizmet edeceksiniz. Mardin Büyükşehir bizde değil ama onun tek taşınının sorumluluğu bizdedir.







Bütün vatandaşlarımızı reforma sürecine katkı sağlaycağız. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim meydanlarında milletimize ne söz verdiysek ilk 3 ayda hepsini yapacağız."