

İşte Davutoğlu'nun açıklamaları;







- Görevlendirmenin tarihi Cumhurbaşkanı'ın takdiridir. Hükümet kurulduktan sonra ihtiyaç varsa bakanlık sayısı artırılır. Ancak bakan sayısında çok büyük bir değişiklik beklemek doğru değil.







- Silvan'da biz hangi okulda hangi binada nasıl yığınak yapıldığını biliyoruz. Silvanın da diğer ilçelerin de her sokağı emniyet altına alınana kadar operasyonlar sürecek. Kimse bizi test etmeye kalkmasın. Kimse şov yapmaya kalkmasın. Şehit haberleri gelirken HDP'li vekillerin kamu düzenini sağlamak için mücadele eden güvenlik güçlerimizi hedef almasını da vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.







- Suriye ve Irak'ta bir kara operasyonu yada hazırlığı söz konusu değil. Uluslararası toplumla birlikte Türkiye üzerine düşeni yapar. Türkiye'ye yönelik bir saldırı tehdit olursa da Türkiye gereken cevabı verir.







- Bayan olsun erkek olsun, başı açık olsun kapalı olsun gerekli olmadıkça kelepçe takılmasını doğru bulmayız. Hukuk devletinde kimsenin kıyafetinden dolayı farklılığı yoktur. Kaçma şüphesi yoksa özellikle hanımların kelepçenmesini kabul etmeyiz. Başörtülü başörtüsüz ayrımını yapmak asla tasfip etmeyeceğimiz birşeydir. Valinin bu açıklaması maksatını aşan bir ifadedir. Vatandaşlar arasında başörtülü-başı açık ayrımı yapmak kabul edilemez.







Vali ne demişti?







Manisa'da "Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik operasyonlar sırasında başörtülü kadınlara kelepçe takılması sonrası Manisa İl Emniyet Müdürü geçici olarak açığa alınmış valilik de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Valilik açıklamasındaki, ".... hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin, hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan öyle bir işleme (kelepçe takma işlemi) tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır..." ifadeleri tepki çekmişti.