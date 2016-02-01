

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sur ve Cizre'de yapılan operasyonlarda önemli aşama kaydedildiğini ve terör olaylarını organize eden çekirdek kadronun yakalanmak üzere olduğunu söyledi. Davutoğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye gazetesine şu açıklamaları yaptı:







TÜRKİYE'Yİ SURİYE YAPACAKLARDI







Terör örgütlerine karşı temmuz ayında kapsamlı operasyon başlatılması doğru bir karar. Yakalanan malzemelere baktığımızda, Sur'daki 11 ton mühimmat gibi, Cizre ve Silopi'de yakalananların niçin buraya sokuldukları aşikâr. Buradaki strateji belliydi, Türkiye'yi Irak gibi Suriye gibi karıştırmaktı. Operasyonlar başlamamış ve cesur kararlar alınmamış olsaydı bu yığınağın nasıl bir sonuç doğuracağı kaygı verici bir durum olurdu. Silopi'de operasyonlar bitti, Sur ve Cizre de bitmek üzere. Sona doğru yaklaştıkça terör olaylarını organize eden çekirdek kadroya yaklaşıyoruz. Burada birçok yabancı keskin nişancı da tespit edildi.







BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR







Operasyonların ardından yeni süreç hazırlığı yapılıyor. 300 adım tespit ettik. Bakanlıklara görevler verildi. Tüm bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri dönüşümlü alanda olacak. Ayrıca belediye başkanlarını topladım. Onlara da görevler verdik. Tam bir gönül seferberliği içinde meseleyi ele alıyoruz. İlçeleri tek tek ele alıyoruz. Geçmişten farklı olarak operasyon sonrasını da planladık. Bakanlar Kurulu'nda eylem planına nihai şeklini vereceğiz. Bölge iş adamlarıyla toplantı yapacağım. Baroların da içinde olduğu STK'lar ile toplantı yapacağım. Çarşamba günü bölgenin bütün mülki yöneticileri ile bu rehabilitasyon planını ve bölgedeki son güvenlik durumunu ele alacağım. Bundan sonra niyetim, her cuma namazını doğu ve güneydoğuda bir başka ilde kılmak. Cumartesi de kalacağım. Eskiden terörle mücadele edilir, diğer boyutlar unutulurdu. Ya da diğer boyutlar olur terörle mücadele aksardı. Şimdi ikisini birlikte yapacak bir strateji gerçekleştiriyoruz.







MAHSUN KIRMIZIGÜL'E TEPKİ







Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör örgütüne yönelik operasyonları eleştirerek kendisini hedef alan sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Beni de hedef alan bazı ithamlarda bulunmuş. Zulmümüze kimse şahit değil ama merhametimize dünya âlem şahit. Kimseye zulmetmedik. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da zulmeden PKK'dır. PKK'nın zulmünü görmeden devlete ve şahsen bana dönük ‘zalim' diyenler bizim hayat geçmişimize de Kandil'dekilerin hayat geçmişine de bir baksın” dedi.