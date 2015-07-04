

Koalisyon görüşmelerinin ilk turu önümüzdeki günlerde başlayacak. MHP ve CHP'nin söylemlerini, kurduğu komisyonlarla detaylı bir şekilde masaya yatıran AK Parti, 2 yıldan az ömürlü hiçbir koalisyon formülüne sıcak bakmıyor. Gerekçe ise net: Kısa ömürlü koalisyonlar geçmişte Türkiye'yi frenledi.