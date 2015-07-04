DAVUTOĞLU'NDAN KOALİSYONA İKİ YIL ŞARTI
Koalisyon görüşmelerinin ilk turu önümüzdeki günlerde başlayacak. MHP ve CHP'nin söylemlerini, kurduğu komisyonlarla detaylı bir şekilde masaya yatıran AK Parti, 2 yıldan az ömürlü hiçbir koalisyon formülüne sıcak bakmıyor. Gerekçe ise net: Kısa ömürlü koalisyonlar geçmişte Türkiye'yi frenledi.
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