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DAVUTOĞLU'NDAN KOALİSYONA İKİ YIL ŞARTI


DAVUTOĞLU'NDAN KOALİSYONA İKİ YIL ŞARTI
Tarih : 04 Temmuz 2015, 10:14
Puan Ver : Davutoğlu'ndan Koalisyona İki Yıl Şartı(10/10)9


Koalisyon görüşmelerinin ilk turu önümüzdeki günlerde başlayacak. MHP ve CHP'nin söylemlerini, kurduğu komisyonlarla detaylı bir şekilde masaya yatıran AK Parti, 2 yıldan az ömürlü hiçbir koalisyon formülüne sıcak bakmıyor. Gerekçe ise net: Kısa ömürlü koalisyonlar geçmişte Türkiye'yi frenledi.








Etiketler: Davutoğlu  Ndan  Koalisyona  İki  Yıl  Şartı    haber

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