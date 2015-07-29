

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terör söz konusu olduğunda, ülkenin demokrasisi, geleceği söz konusu olduğunda açık tavır sergilemeyenlerin, teröre karşı mücadele konusunda bilgilendirilme hakları yoktur. 'Verilen bilgi kaç dakika sonra Kandil'e ulaşacak', bundan dahi emin değilsek nasıl bilgilendirme yapabiliriz?" dedi.



"Türkiye mücadele veriyor"







13 Temmuz'da CHP genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile MHP genel başkanı Bahçeli ile, HDP eş başkanlarıyla görüşmeler yaptık. Hemen arkasından millet olarak huzurlu Ramazan bayramını idrak ettik. Çevremizdeki ateş çemberi içinde, Türkiye ramazan bayramını huşu içinde idrak etmişti. Fakat ramazan bayramını müteakip, Suruç'ta başlayan ve bugüne kadar süren terör saldırısı karşısında, Türkiye mücadele veriyor.







Üçayaklı üç hedefe yönelik operasyon başlattık DEAŞ, PKK DHKP-C operasyonu başlattık. İlk ayak Suriye'dir. Bir eylem planı hazırladık eylem planı kararlılıkla uygulanmaktadır. Aldığımız kararlar tam bir başarı ile hedeflerine ulaşmıştır. Mademki DEAŞ vatandaşlarımızı hedef almış askerimizi şehit almıştır operasyon yapıldı. Uçaklarımız DEAŞ ve PKK hedeflerine yönelik çok kapsamlı operasyonlar başlatıldı. DEAŞ hedefleri nasıl yok edildiyse PKK kampları ve yığınakları hedef tayin edilmiş ve başarı ile uygulanmıştır. Operasyonlara katılan askerlerimizi tebrik ediyor alınlarından öpüyorum.







"Dünyayı başlarına yıkarız"







Onlar şunu dediler, 'biz istediğimiz anda sizin vatandaşlarınızın canına kast ederiz.' Biz de şunu diyoruz, bir vatandaşımızın canına kast eden olursa, dünyanın neresinde olursa olsun dünyayı başlarına yıkarız. Onlar şunu dediler 'Türkiye demokrasisi kırılgandır' biz de onlara AK Parti kadroları yaktadır dedik.







İşte bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Burada en büyük güç kaynağımız aziz milletimizdir. Yarın genişletilmiş il başkanları toplantısında bütün il teşkilatlarımızla, gençlik kolları, kadın kollarımızla toplanacağız. Buradan da ak parti teşkilatlarında bir talimat mahiyetinde şunu ifade etmek isterim. Başınız dik olsun, yere ve bu ülkeye sağlam şekilde basınız. Kimseye özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki teşkilatlarımıza sesleniyorum. Sizin tam da bugün vakur şekilde sokağa çıkarak, bu ülkenin birliğini beraberliğini gösterme vaktidir.







"Operasyona Binbaşı Arslan Kulaksız'ın adı verildi"







Allah tarih ve millet şahit olsun ki bu milletin kaderini karartmaya çalışanlara karşı siyasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Halkımızın günlük hayat akışının etkilenmemesi için gerekeni yapacağız. Sabaha karşı yapılan operasyona Binbaşı Arslan Kulaksız'ın adı verildi. Acınız acımızdır onlar kutsi bir davada cennete hakka yürümüşlerdir. Şehitlerimizin emanetini kararlı bir şekilde omuzlarımızda taşımaya devam edeceğiz. Bir aslanımızı kaybetmiş olabiliriz ama Anadolu'nun binlerce aslanı ayaktadır. Bu aslanların bir kısmı Sünni bir kısmı Alevi, bir kısmı Kürt'tür.







"Nasıl bilgilendirme yapalım"







"Bazıları ortak deklarasyon çağrımıza cevap vermemiş olsalar da AK Parti kadroları ayaktayken Türk demokrasisi ayaktadır, ayakta olmaya devam edecektir" dedi.







"Terör söz konusu olduğunda, ülkenin demokrasisi, geleceği söz konusu olduğunda açık tavır sergilemeyenlerin, teröre karşı mücadele konusunda bilgilendirilme hakları yoktur. 'Verilen bilgi kaç dakika sonra Kandil'e ulaşacak', bundan dahi emin değilsek nasıl bilgilendirme yapabiliriz?"







"Bir şehit verirsek, o şehidin verilme talimatını veren odaklara karşı her türlü harekatı yapmaya devam edeceğiz. Bizim sabrımızı, kararlılığımızı test etmesinler. Bir arslanımızı kaybetmiş olabiliriz ama Anadolu'nun binlerce, yüz binlerce arslanı ayaktadır, ayakta olmaya devam edecektir."